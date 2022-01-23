Aksaray'da tur otobüsü şarampole devrildi, 4 turist yaralandı

Aksaray'da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 turist yaralandı.

İsmail B. (53) idaresindeki Nevşehir'den Antalya'ya giden 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Nevşehir-Aksaray kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada turistlerden Adel (10) ve Asset Bratayeva (40), Assemgül Sagnayeva (36) ile Büşra Başar Keskin (29) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste mahsur kalan 27 turist, AFAD ve jandarma ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.



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