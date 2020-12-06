Aksaray'da Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aksaray'da, Türk Kızılay kan bağış ekibi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kan bağışı için stant açan ekipler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen doktor Ahmet Ziya Sağol, kan alma uzmanları Kezban Çiçek, Kevser Tekten ve destek personeli Mustafa Metin, Cem Genco'nun yaşam kategorisindeki, "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un, "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

