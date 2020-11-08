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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AKSARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyon, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 plakalı bir otomobili takibe aldı. Ihlara Beldesine gelen otomobil jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada otomobil Aksaray - Nevşehir Karayolunda yakalanırken, sürücü H.Ö. (24) ile E.K. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, üzerlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramada 30 gram Bonzai, 2 gram Metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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