Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheliler E.K. (36), O.Ö. (51), A.B. (39) ve Ş.C'yi (19) takibe aldı.

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu otomobili kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında durduran ekiplerin yaptığı aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ve 7 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve Ş.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.Ö. ile A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

