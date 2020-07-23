YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AKSARAY HABERLERİ  | 23.07.2020 19:11 | Son Güncelleme

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheliler E.K. (36), O.Ö. (51), A.B. (39) ve Ş.C'yi (19) takibe aldı.

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu otomobili kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında durduran ekiplerin yaptığı aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ve 7 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve Ş.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.Ö. ile A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı... İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı...
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

AVM’de gergin anlar

AVM’de gergin anlar

Tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği

Tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği

Eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahıslar yakaladı

Eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahıslar yakaladı

Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Çaresiz kalan yavru kedinin fotoğraftaki zor anları yürek parçaladı

Çaresiz kalan yavru kedinin fotoğraftaki zor anları yürek parçaladı

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:32
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:09
Yatsı
21:43

Aksaray Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Akel Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aksaray'da koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray'da koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Aksaray’da Uyuşturucu Kullanan Bir Genç Öldü, Bir Genç De Koma Girdi

Aksaray’da Uyuşturucu Kullanan Bir Genç Öldü, Bir Genç De Koma Girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.