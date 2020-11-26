YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AKSARAY HABERLERİ  | 26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, A.İ. (25), M.K. (33) ve F.K'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve ilçelerinde 7 adrese yönelik operasyonda, bir miktar eroin, esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yer temizliğinde çay kullanırsanız... Bakın ne işe yarıyormuş! Yer temizliğinde çay kullanırsanız... Bakın ne işe yarıyormuş!
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız

Aksaray Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:36
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Aksaray Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Eda Eczanesi
Merkez
İleri Eczanesi
Merkez
Yümer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.