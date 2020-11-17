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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AKSARAY HABERLERİ  | 17.11.2020 17:53 | Son Güncelleme

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, E.T. (27), A.T. (24), K.A. (28) ve S.Ö'nün (38) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Kent merkezinde 4 adrese operasyonda, bir miktar eroin, esrar, 3 tabanca ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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