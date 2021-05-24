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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

24.05.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, M.T. (43), İ.C. (23), F.G. (26), M.A. (24) ve O.K'nin (26) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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