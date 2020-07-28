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Aksaray'da yakalanan ehliyetsiz sürücü ve 3 hırsızlık zanlısı Hatay'da tutuklandı

HATAY HABERLERİ  | 28.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Zanlıların, bir bayiden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile aynı araçtaki 3 hırsızlık şüphelisi Hatay'da tutuklandı.

Aksaray'da önceki gün arka plakası bulunmayan 34 ADC 143 plakalı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçtaki ehliyetsiz sürücü Abit K. (18) ile hırsızlık zanlıları Metin B. (18), Dildar Ç. (17) ve İsmail G. (19) Hatay'a getirildi.

Ehliyetsiz sürücü ve 3 hırsızlık zanlısı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, Kırıkhan ilçesinde bir telefon bayisinden 11 cep telefonu çaldığı belirlendi.

Telefon bayisinden hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

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