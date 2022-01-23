YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da yollarda mahsur kalan yolcular öğrenci yurtlarında ağırlandı

Aksaray'da yollarda mahsur kalan yolcular öğrenci yurtlarında ağırlandı

23.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hamza Aydoğdu: - "Şu anda bütün yollar açıldı. Gece 02.00'de şehirler arası yolculuk yapan yaklaşık bin yolcumuzu yurtlarımızda misafir ettik"

Aksaray'da gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde oluşan tipi nedeniyle yer yer kapanan yollarda temizleme çalışmalarının devam ettiğini, Konya yolu hariç Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir güzergahlarının yeniden araç trafiğine kontrollü açıldığını söyledi.

Geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı ile bütün ekiplerin alanda çalışma başlattığını belirten Aydoğdu, gece ulaşıma kapatılan şehirler arası yollarda otobüslerle yolculuk yapanlar için öğrenci yurtlarının açıldığını, yaklaşık bin kişinin bu yurtlarda ağırlandığını kaydetti.

Yurtları gezerek vatandaşlarla görüşen Vali Aydoğdu, yolların ulaşıma açıldığı bilgisi üzerine müjdeli haberi onlarla paylaştı.

Karayolları ve emniyet ekipleri koordinasyonunda otobüslerin kontrollü olarak Ankara’ya gönderileceğini belirten Vali Aydoğdu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kara yolları ulaşımının güvenli hale getirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Aydoğdu, "Aksaray ve çevresi çok ciddi kar yağışı altında. Gece 02.00'den beri bütün ekiplerimiz alanda. Şu anda bütün yollar açıldı. Konya yolunda bizden kaynaklanmayan kapalılık söz konusu. Gece 02.00’de şehirler arası yolculuk yapan yaklaşık bin yolcumuzu yurtlarımızda misafir ettik. Sabah kahvaltılarını yaptılar, şu anda onları Karayolları ve emniyet ekiplerimiz eskortluğunda gidecekleri güzergahlara uğurladık." diye konuştu.

Aksaray’da zorunlu olarak bekletilen yolcu otobüslerini uğurlayan Vali Aydoğdu, hayırlı yolculuklar diledi.

Kar yağışının devam ettiğini söyleyen Aydoğdu, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:01
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.