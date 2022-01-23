Aksaray'da yollarda mahsur kalan yolcular öğrenci yurtlarında ağırlandı

Aksaray'da gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde oluşan tipi nedeniyle yer yer kapanan yollarda temizleme çalışmalarının devam ettiğini, Konya yolu hariç Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir güzergahlarının yeniden araç trafiğine kontrollü açıldığını söyledi.

Geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı ile bütün ekiplerin alanda çalışma başlattığını belirten Aydoğdu, gece ulaşıma kapatılan şehirler arası yollarda otobüslerle yolculuk yapanlar için öğrenci yurtlarının açıldığını, yaklaşık bin kişinin bu yurtlarda ağırlandığını kaydetti.

Yurtları gezerek vatandaşlarla görüşen Vali Aydoğdu, yolların ulaşıma açıldığı bilgisi üzerine müjdeli haberi onlarla paylaştı.

Karayolları ve emniyet ekipleri koordinasyonunda otobüslerin kontrollü olarak Ankara’ya gönderileceğini belirten Vali Aydoğdu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kara yolları ulaşımının güvenli hale getirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Aydoğdu, "Aksaray ve çevresi çok ciddi kar yağışı altında. Gece 02.00'den beri bütün ekiplerimiz alanda. Şu anda bütün yollar açıldı. Konya yolunda bizden kaynaklanmayan kapalılık söz konusu. Gece 02.00’de şehirler arası yolculuk yapan yaklaşık bin yolcumuzu yurtlarımızda misafir ettik. Sabah kahvaltılarını yaptılar, şu anda onları Karayolları ve emniyet ekiplerimiz eskortluğunda gidecekleri güzergahlara uğurladık." diye konuştu.

Aksaray’da zorunlu olarak bekletilen yolcu otobüslerini uğurlayan Vali Aydoğdu, hayırlı yolculuklar diledi.

Kar yağışının devam ettiğini söyleyen Aydoğdu, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

