Aksaray’daki hayvan barınağında kedilere özel alan oluşturuldu

Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarının yanında hayvanların yaşamsal tüm gereksinimlerini karşılıyor. Barınak içinde kediler için özel bir alan oluşturuldu. Hayvan sahiplenmek isteyenler barınağa müracaat edebilirler.

Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarının barınmasını beslenmesini ve bakımını üstleniyor. Belediye ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kediler için özel bir alan oluşturuldu. Sokakta sahipsiz kalan veya herhangi bir nedene bağlı olarak yaralanan kediler bu alanda tedavi edilerek rehabilite ediliyor. Kediler için suluk ve mamalık oluşturulan alanda kediler, Aksaray Belediyesi veteriner hekimlerce gerekli aşılama, tedavi ve bakımları yapılıyor. Haftanın her günü ziyarete açık olan barınağa gelen misafirler, bakımı ve aşıları yapılan sokak hayvanlarını sahiplenebiliyor. Hayvan haklarını koruma noktasında her türlü çalışmayı yürüten Aksaray Belediyesi, sahiplendirme yaptığı hayvanların bakımında zorlanan vatandaşların isteği üzerine sahiplenilen hayvanları barınağa tekrar alabiliyor.



