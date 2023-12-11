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Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

11.12.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Fetih E. (66) idaresindeki 06 BL 1578 plakalı otomobil, Niğde-Ankara otoyolunun Aksaray il sınırında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Müceste E. (65) Ümmügülsüm K. (66), Nezaket Y. (61) ve Sayinur D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayinur D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Sayinur D'nin Osmaniye'deki kızının düğününden Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

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