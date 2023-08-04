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Aksaray’dan atlayan paraşütçüler Karapınar semalarını renklendirdi

04.08.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’ın ev sahipliği yaptığı Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası’nda Hasan Dağı’ndaki parkurdan atlayarak havalanan sporcular Konya’nın Karapınar ilçesine kadar uçtu.

Aksaray’dan atlayan paraşütçüler Karapınar semalarını renklendirdi

Aksaray Hasan Dağı, Yamaç Paraşütü 2023 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor. 40 ülkeden 120 sporcunun katıldığı organizasyonda Hasan Dağı’ndan uçuşa başlayan sporcular Konya’nın Karapınar semalarına kadar uçarak Göktepe’ye yakın bir alana indi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sporcuların inişlerine şahit olduklarını ifade ederek, “Çok güzel bir görsel şölen oluştu. İlçemizin atmosferinin ve yamaç paraşütü alanı Göktepe’nin tanıtılması bakımından önemli oldu. Yarışmacıların arasında yarışan hemşehrimiz Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ulutaş da var. İlçemizin tanıtımı bakımından bu tür organizasyonları başarılı buluyor ve yarışmacılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yarışmacılar ise Hasan Dağı ile indikleri bölgenin doğası, rüzgarı ve atmosferinden etkilendiklerini belirtti.


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