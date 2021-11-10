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Aksaray'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

10.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'ın yüksek kesimlerine ve Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı ve çevresinde etkili oluyor.

Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 8 derece ölçüldü.

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kar yağışı Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:33
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Aksaray Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Buse Eczanesi
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