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Aksaraylı girişimci kadın aldığı hibe fide desteğiyle tarlasında lavanta yetiştiriyor

15.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Sümeyra Baysal: - "Yetkililere sadece hayalimizi anlattık, onlar da sağ olsun proje aşamasından fidelerimizi dikme aşamasına kadar destek oldu" - Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav: - "Çiftçilerimizin ürettiği ürüne değer katabilmek, alternatif gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz"

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan Sümeyra Baysal, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı hibe fide desteğiyle tarlasında lavanta yetiştiriyor.

İki çocuk annesi 30 yaşındaki Baysal, Hasan Dağı eteklerindeki Deveci mevkisinde bulunan ve su olmadığı için kullanamadıkları 30 dekar tarlasını lavanta bahçesine dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması üzerine Baysal, aldığı 5 bin hibe fideyi toprakla buluşturdu.

Baysal, yabani otla mücadele, çapalama ve hasat için de 10 kadın işçiye tarlasında iş imkanı sunuyor.

- "Gelirimizin daha da artacağına inanıyoruz"

Baysal, AA muhabirine, 3 yıl önce atıl durumdaki tarlasını değerlendirmek için araştırma yaptığını söyledi.

Az su tükettiği için lavanta ekmeye karar verince hibe desteği almak amacıyla başvuru yaptığını anlatan Baysal, şöyle konuştu:

"Yetkililere sadece hayalimizi anlattık, onlar da sağ olsun proje aşamasından fidelerimizi dikme aşamasına kadar destek oldu. 30 dekar tarlamıza 2,5 yıl önce 5 bin fidemizi diktik. Bu dönemlerde çapa yapılıyor. Haziran sonu temmuz başında hasat dönemi geliyor. Ürünlerimizi buket şekline dönüştürüp, satıyoruz. Tohumlarını da baharatçılara satıyoruz. Geçen yıl 15 bin lira civarında gelirimiz oldu. Bu yıl ve sonraki yıl gelirimizin daha da artacağına inanıyoruz."

- "Düğünlerde kese şeklinde, sabun, yağ ve kolonya olarak da satışlarımız olacak"

Baysal, çapa ve hasat döneminde yoğun çalıştıklarını, emeklerinin karşılığını almanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Boş tarla kalmaması gerektiğini belirten Baysal, "Kadın çiftçi olarak lavanta bahçesi sayesinde ekonomik özgürlüğümü sağladım. Geçen yıl sadece buket şeklinde sattım. Bu yıl inşallah düğünlerde kese şeklinde, sabun, yağ ve kolonya olarak da satışlarımız olacak. Bahçemize ayrıca arı kovanları koyarak bal elde edeceğiz. İnşallah tüm özelliklerinden yararlanacağız." diye konuştu.

- "Kentte 40 çiftçimize lavanta bahçesi kurduk"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile valiliğin destekleriyle çiftçilerin ürünlerini daha da değerli yapmak adına projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Üreticileri alternatif ürünle buluşturmak adına "Aksaray'da Lavanta Kokusu Yayılıyor" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Saklav, şunları kaydetti:

"Projemizden yararlanan çiftçilere lavanta fidelerini hibe olarak verdik. Kentte 40 çiftçimize lavanta bahçesi kurduk. Bu bahçelerden etkilenerek bizden teknik destek alıp lavanta bahçesi kuranlar da oldu. Şu anda lavanta bahçesi olarak il genelinde 1000 dekar alanı geçmiş bulunuyoruz. Çiftçilerimizin ürettiği ürüne değer katabilmek, alternatif gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz."

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