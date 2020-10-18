AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, ölümünün üzerinden 17 yıl geçen Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ardında büyük izler bıraktığını söyledi.

AKSED Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek’e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikiminden dolayı "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 17.yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Aliya İzzetbegoviç’in ömrünü İslam’a ve Bosna-Hersek halkına adadığını dile getiren İbrahim Günay, “Ömrünün bir bölümünü cezaevlerinde geçirerek Bosnalı Müslümanlara rehberlik yapan Aliya, bu uğurda büyük bedeller ödemiştir. Fakat haklı davası uğruna hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Bunu savaş yıllarında daha iyi anlamış olduk. Aliya, Bosna’da İslam’ın var olabilmesi ve ayakta kalabilmesi için arkadaşları ile birlikte sonuna kadar mücadele etmiştir. Onun o mücadelesi bugün sadece Boşnaklara değil tüm Müslüman halklara ışık olmuştur” dedi.

“Uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı”

19 Ekim 2003’te hayata gözlerini yuman ‘Bilge Kral’ın ardında büyük izlerle yaşama veda ettiğini anımsatan Günay, verdiği mücadele ile Aliya’nın halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktığını ifade etti. Günay açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bosnalı Müslümanlar Aliya’nın karizmatik liderliğini savaş yıllarında çok iyi gördü. Aliya, Sırp birlikleri tarafından kuşatılmış bir Saraybosna’yı ikinci Endülüs olmaktan kurtardı. 4 yıl süren kuşatma boyunca halkına umut oldu, ışık oldu. Dünyanın en güçlü ordularından birine karşı yıllarca savaştı. Bosna Ordusu’nun kurulmasını sağladı ve Sırp kuşatmasını sona erdirdi. Bosna Ordusu Aliya’nın önderliğinde büyük zaferler kazandı. Avrupa ülkeleri ve NATO’nun müdahale etmesiyle Bosna Ordusu’nun kesin bir zaferinin önüne geçildi. O daha fazla insan ölmesin, en kötü barış savaştan iyidir felsefesiyle Dayton Anlaşmasını imzaladı. Bugün Bosna-Hersek, Büyük Sırbistan’ın bir parçası değilse bu Aliya ve kahraman askerleri sayesindedir. Halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı.”

AKSED Başkanı Günay, Boşnaklar’ı kendi öz vatanlarında aşağılık duygusundan kurtarmayı, siyasi arenada etkili olmalarını sağlamayı ve ülkedeki diğer etnik unsurlarla birlikte bir arada yaşamın en güzel örneğini göstermeyi amaçlayan Aliya İzzetbegoviç’i ölüm yıldönümünde rahmetle andıklarını, hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

