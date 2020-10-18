YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

KONYA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, ölümünün üzerinden 17 yıl geçen Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ardında büyük izler bıraktığını söyledi.AKSED Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek’e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikiminden dolayı "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 17.yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, ölümünün üzerinden 17 yıl geçen Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ardında büyük izler bıraktığını söyledi.
AKSED Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek’e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikiminden dolayı "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 17.yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Aliya İzzetbegoviç’in ömrünü İslam’a ve Bosna-Hersek halkına adadığını dile getiren İbrahim Günay, “Ömrünün bir bölümünü cezaevlerinde geçirerek Bosnalı Müslümanlara rehberlik yapan Aliya, bu uğurda büyük bedeller ödemiştir. Fakat haklı davası uğruna hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Bunu savaş yıllarında daha iyi anlamış olduk. Aliya, Bosna’da İslam’ın var olabilmesi ve ayakta kalabilmesi için arkadaşları ile birlikte sonuna kadar mücadele etmiştir. Onun o mücadelesi bugün sadece Boşnaklara değil tüm Müslüman halklara ışık olmuştur” dedi.

“Uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı”
19 Ekim 2003’te hayata gözlerini yuman ‘Bilge Kral’ın ardında büyük izlerle yaşama veda ettiğini anımsatan Günay, verdiği mücadele ile Aliya’nın halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktığını ifade etti. Günay açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bosnalı Müslümanlar Aliya’nın karizmatik liderliğini savaş yıllarında çok iyi gördü. Aliya, Sırp birlikleri tarafından kuşatılmış bir Saraybosna’yı ikinci Endülüs olmaktan kurtardı. 4 yıl süren kuşatma boyunca halkına umut oldu, ışık oldu. Dünyanın en güçlü ordularından birine karşı yıllarca savaştı. Bosna Ordusu’nun kurulmasını sağladı ve Sırp kuşatmasını sona erdirdi. Bosna Ordusu Aliya’nın önderliğinde büyük zaferler kazandı. Avrupa ülkeleri ve NATO’nun müdahale etmesiyle Bosna Ordusu’nun kesin bir zaferinin önüne geçildi. O daha fazla insan ölmesin, en kötü barış savaştan iyidir felsefesiyle Dayton Anlaşmasını imzaladı. Bugün Bosna-Hersek, Büyük Sırbistan’ın bir parçası değilse bu Aliya ve kahraman askerleri sayesindedir. Halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı.”
AKSED Başkanı Günay, Boşnaklar’ı kendi öz vatanlarında aşağılık duygusundan kurtarmayı, siyasi arenada etkili olmalarını sağlamayı ve ülkedeki diğer etnik unsurlarla birlikte bir arada yaşamın en güzel örneğini göstermeyi amaçlayan Aliya İzzetbegoviç’i ölüm yıldönümünde rahmetle andıklarını, hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Kazada yaşamını yitiren İYİ Partili Çalık toprağa verildi
Kazada yaşamını yitiren İYİ Partili Çalık toprağa verildi
Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor
Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor

Konya Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:54
Öğle
12:40
İkindi
15:46
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Yıldırım Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Tuba Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.