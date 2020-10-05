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Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor

KONYA HABERLERİ  | 05.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarını yaz ve kış aylarında rutin olarak beslemeyi sürdüren Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle de sokaktaki hayvanları unutmadı.Özellikle kış aylarında sokak hayvanların beslenme de güçlük yaşaması nedeniyle beslenme odaklarında ve kedi evlerinde onlara mama ve ekmek vererek yardımcı olan Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında da sık sık bu noktalarda besleme çalışmaları yapıyor.

Sokak hayvanlarını yaz ve kış aylarında rutin olarak beslemeyi sürdüren Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle de sokaktaki hayvanları unutmadı.
Özellikle kış aylarında sokak hayvanların beslenme de güçlük yaşaması nedeniyle beslenme odaklarında ve kedi evlerinde onlara mama ve ekmek vererek yardımcı olan Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında da sık sık bu noktalarda besleme çalışmaları yapıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de sokak hayvanları için besleme odaklarına, kedi evlerine ve hayvanların sık bulunduğu alanlara mama ve ekmek bırakan ekipler, su kaplarını da temizledi.
Akşehir Belediyesi olarak yaz kış demeden sokaktaki canlara sahip çıkarak onların yaşam şartlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için belediye olarak yaz kış besleme çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Sevimli dostlarımızı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de unutmayıp, besleme çalışmaları yaptık. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla beslenmede zorluk çekecek bu canlara tüm vatandaşlarımızın sahip çıkmasını ümit ediyoruz. Unutulmamalıdır ki hayvan sevgisi; insandaki merhamet, yardımlaşma ve iyilikseverlik gibi duyguları geliştiren özel duygulardandır. Bu vesileyle hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı ve sorumluluğu birlikte yerine getireceklerine inanıyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.

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