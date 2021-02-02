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Akşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

02.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Akşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nde kadroya geçerek Hizmet-İş Sendikası’na bağlı olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.Sözleşme imza töreni belediyede gerçekleştirildi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nde kadroya geçerek Hizmet-İş Sendikası’na bağlı olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.
Sözleşme imza töreni belediyede gerçekleştirildi. Törende konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Belediyede çalışan yeni kadroya geçen 186 arkadaşımızın sözleşmesini imzalamak üzere buradayız. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşme hakkı Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2017 yılında düzenlenmişti. Bugün toplu sözleşme uygulaması da başlatılmış oldu. Zaman içinde daimi işçilerle olan fark da eriyecek. Çalışanlarımız ile hepimiz aynı gemideyiz ve aynı amaç için çalışıyoruz. Bu amaç; şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Sözleşme şartlarını belirlerken, çalışanlarımızın ailelerini rahat geçindirebilecek bir maaş alabilmesini ve belediyemiz bütçesini esas aldık. Gönül daha da yüksek bir maaş artışı isterdi ancak inanın bütçemizin elverdiği en yüksek rakam oldu. Bu sözleşmeden 186 arkadaşımız yararlanıyor ve bu sözleşmede 14 grup var. Giydirilmiş olarak yani ikramiye ve diğer sosyal yardımların da yıllık onlara getirisinin aya bölünüp maaşına eklendiği zamanki getirisini ifade ediyoruz, en düşük 3 bin 402 TL, en yüksek 5 bin 4 TL, ortalama yüzde 3 bin 950 TL oldu. 2021 yılı ikinci 6 ayında yüzde 5 artış yapılacak olup, 2022 yılında da enflasyon oranında artış yapılacak” dedi.
Hizmet-İş Konya Şube Başkanı Vacit Sır da yaptığı konuşmada, “2020 Temmuz ayından 2022 yılının Haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan 2 yıllık bu toplu sözleşmemizin; öncelikle çalışanlarımıza, Akşehir’imize ve Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası’na bağlı işçileri ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme imza törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hizmet - İş Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Macit Kaya ile Akşehir Belediyesi sendika temsilcisi olan işçiler katıldı.

Akşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

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