Akşehir Belediyesinden 200 ağaç fidanı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi 11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında 200 adet ağaç fidanını toprakla buluşturdu.

Karabulut Mahallesi’ndeki park ve ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen etkinlikte; ilçe protokolü ve katılımcılar tarafından çınar, at kestanesi, ıhlamur, çam, dut, katalpa ve süs armudundan oluşan 200 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Karabulut Mahallemizdeki daha önce yıllarca çöp döküm sahası olarak kullanılan alandayız. Daha sonrasında düzenli katı atık depolama sahası yapılınca artık çöpler oraya götürülüyor. Akşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda bu alanı ıslah etmiştik. İnşallah bugün de fidan dikeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ kampanyasına buradan destek vereceğiz. Bugün bu etkinlikte bu alana 200 adet fidan dikiyoruz ama 2020 yılı sonuna kadar bu alana toplamda 2 bin 20 adet fidan dikmeyi hedefliyoruz. Karabulut çok sevdiğimiz mahallerimizden bir tanesi, bu fidanlığa en güzel şekilde sahip çıkacaklarına ve bakacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan da yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Akşehir’de öğle öncesi katıldıkları fidan dikimi etkinliğinin ardından öğleden sonra da Akşehir Belediyesinin etkinliğine katıldıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliğine; Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Abdullah Yüksel, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, Akşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Karabulut Mahallesi sakinleri katıldı.

