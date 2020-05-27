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Akşehir Belediyesinden camilerde dezenfekte çalışmaları

KONYA HABERLERİ  | 27.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, normalleşme adımları ile 29 Mayıs Cuma günü ibadete kapılarını açacak olan ilçe genelindeki tüm cami ve mescitlerde dezenfekte işlemleri yapıyor.Akşehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta Cuma Namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler ve mescitler dezenfekte ediliyor.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, normalleşme adımları ile 29 Mayıs Cuma günü ibadete kapılarını açacak olan ilçe genelindeki tüm cami ve mescitlerde dezenfekte işlemleri yapıyor.
Akşehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta Cuma Namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler ve mescitler dezenfekte ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde Cuma Namazı kılınmaya ve yine öğle, ikindi namazlarının cemaatle kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Akşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; şehir merkezi ve dış mahallelerde bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemleri yapmaya başladı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından alınan tedbirler kapsamında 16 Mart’tan itibaren ibadete ara verilen ve kontrollü sosyal hayat çerçevesinde 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılacak olan camilerimiz, ekiplerimizce dezenfekte edilerek temizleniyor Özellikle dezenfekte çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksi, ilçe ve köy minibüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu süreçte tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, rehavete kapılmaması büyük önem arz etmektedir” dedi.

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İkindi
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Akşam
20:10
Yatsı
21:45

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Çağlayan Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
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