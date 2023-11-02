YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam

Akşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam

02.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından, bünyesinde hizmet veren ve Hizmet-İş Sendikası üyesi olan 32 kadrolu işçiye 8 bin 77 lira seyyanen zam verildi.

Akşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam

Akşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 32 kadrolu işçiye seyyanen zam müjdesi verildi. Hizmet-İş Sendikası üyesi olan işçilere 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldığı duyuruldu. Zam kararı ek protokol ile kesinleşti ve yürürlüğü girdi. Ek protokol sözleşmesi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hak-İş Konfederasyonu Konya İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İkinci Şube Başkanı Hüseyin Keçeci, Başkan Yardımcıları Mehmet Doğdu, Kazım Turhan, Denetim Kurulu Başkanı Özkan Dayıoğlu ile birlikte imza altına alındı.

Seyyanen zam ile ilgili konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası bünyesinde bulunan, Akşehir’imize hizmet eden 32 kadrolu arkadaşımızın ek protokol sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme ile 2023-2025 yılları arasında geçerli olan toplu iş sözleşmesine göre kadrolu işçilerin yevmiyelerine yapılan yüzde 17.55 zamma ek olarak, işçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek için seyyanen zam uyguladık. Hizmet-İş Sendikası ile imzalanan ek protokolle bir defaya mahsus olmak üzere personellerimizin maaşlarına ek olarak 24 bin 230 lira ödeme yapılacak. Daha sonrasında ise 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren her ay 8 bin 77 lira sosyal yardım ücreti ödenecektir. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıUyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildiİki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildi
Matematik parkı ziyaretçi akınına uğruyorMatematik parkı ziyaretçi akınına uğruyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 2 Kasım Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:39
İkindi
15:32
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Perşembe

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Bozal karaman eczanesi
Selcuklu
Taşkent eczanesi
Taskent
Vereseli garaj eczanesi
Aksehir
Akkise eczanesi
Ahirli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.