YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir Belediyesinden kahveci, kantinci ve servisçilere maddi destek

Akşehir Belediyesinden kahveci, kantinci ve servisçilere maddi destek

28.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akşehir Belediyesinden kahveci, kantinci ve servisçilere maddi destek

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, pandemi nedeniyle işyerleri kapalı olan kahveci, okul kantincileri ve okul servisçilerine maddi destek sağladı.Zor zamanda esnaflarımızın yanında olmalıyız diye konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir salgınla mücadele ederken birçok esnafımızda mağdur duruma düşüyor.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, pandemi nedeniyle işyerleri kapalı olan kahveci, okul kantincileri ve okul servisçilerine maddi destek sağladı.
Zor zamanda esnaflarımızın yanında olmalıyız diye konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir salgınla mücadele ederken birçok esnafımızda mağdur duruma düşüyor. Devletimiz birçok açıdan esnaflarımıza destek vererek kolaylıklar sağlarken Akşehir Belediyesi olarak bizde üzerimize düşen görev bilinciyle şehrimizdeki kahveci esnafımıza, okul kantin işletmecilerimize ve okul servisçilerimize bir nebze olsun destek olmak amacıyla maddi yardımda bulunduk. Bu kapsamda 136 kahvehane işletmecimiz, 21 okul kantini işletmecimiz ve 102 okul servisçimiz olmak üzere 259 esnafımıza toplam 129 bin 500 TL maddi destek sağladık. İnşallah bu salgından devlet millet el ele vererek en kısa zamanda kurtulup, eski güzel ve sağlıklı günlerimize döneceğiz. Değerli hemşehrilerimizden de istirhamım; maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam edelim” dedi.

Akşehir Belediyesinden kahveci, kantinci ve servisçilere maddi destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:08
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Beşyol Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Ulukan Eczanesi
Karatay
Aviva Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Güneş Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Başkan Kılca: “Bizim için marifet Karatay’ı mutlu yarınlara hazırlamaktır”

Başkan Kılca: “Bizim için marifet Karatay’ı mutlu yarınlara hazırlamaktır”

Başkan Pekyatırmacı’dan üç okula ziyaret

Başkan Pekyatırmacı’dan üç okula ziyaret

TDBB Başkanı Altay Azerbaycan Büyükelçisi’ni ziyaret etti

TDBB Başkanı Altay Azerbaycan Büyükelçisi’ni ziyaret etti

Akşehir turizmde kabuğunu kırıyor

Akşehir turizmde kabuğunu kırıyor

Akşehir’de yüksek mahallelerde yol açma çalışmaları sürüyor

Akşehir’de yüksek mahallelerde yol açma çalışmaları sürüyor

Cihanbeyli’de bu ameliyat ilk kez yapıldı

Cihanbeyli’de bu ameliyat ilk kez yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.