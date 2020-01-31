YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif

Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif

KONYA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Hakkari Çukurca’da yol kontrol uygulaması noktasında meydana gelin silah kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.2019 Aralık ayında Hakkari ili Çukurca ilçesinde Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Akşehir Belediyesi ve Akşehir Müftülüğü organizasyonuyla Mevlid-i Şerif okutuldu.Şehit Recep Özmen’in Meydan Mahallesi’ndeki baba evinde okutulan Mevlid-i Şerife; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen ve tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapılarak mevlid şekeri dağıtıldı.

Hakkari Çukurca’da yol kontrol uygulaması noktasında meydana gelin silah kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.
2019 Aralık ayında Hakkari ili Çukurca ilçesinde Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Akşehir Belediyesi ve Akşehir Müftülüğü organizasyonuyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
Şehit Recep Özmen’in Meydan Mahallesi’ndeki baba evinde okutulan Mevlid-i Şerife; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen ve tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapılarak mevlid şekeri dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifiMHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Konya Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:49
Öğle
13:08
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Emre Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Özcan Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
Simya Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Beyşehir’de üniversite öğrencilerine ‘tütünle mücadele’ konferansı

Beyşehir’de üniversite öğrencilerine ‘tütünle mücadele’ konferansı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.