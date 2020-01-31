Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif

Hakkari Çukurca’da yol kontrol uygulaması noktasında meydana gelin silah kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.

2019 Aralık ayında Hakkari ili Çukurca ilçesinde Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Akşehir Belediyesi ve Akşehir Müftülüğü organizasyonuyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Recep Özmen’in Meydan Mahallesi’ndeki baba evinde okutulan Mevlid-i Şerife; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen ve tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapılarak mevlid şekeri dağıtıldı.

