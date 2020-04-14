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Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske

KONYA HABERLERİ  | 14.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, pazar alanlarında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımları da yapılıyor.

Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, pazar alanlarında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımları da yapılıyor. Ayrıca vatandaşların maske ve eldivenlerini gelişigüzel yere atmamaları ve diğer çöplerle bu atıkların karışmaması için Akşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine de tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da şehir genelindeki şehit ve gazi ailelerine de; içinde maske, eldiven ve kolonya bulunan çantalar dağıtıldı. 45 şehit ve 67 gazi ailesine ulaştırılan çantalar için aileler Akşehir Belediyesine teşekkür etti.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ilçe genelinde başlattıkları tedbir ve önleyici eylem çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çekerek, evde kal çağrısı yaptı.

Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske

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