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Akşehir Belediyesinden siperlik maske

KONYA HABERLERİ  | 22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından malzeme ve lojistik ihtiyaçları karşılanarak Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Akşehir Gençlik Merkezinde üretimleri yaptırılan siperlik maskeler kurumlara dağıtılmaya başlandı.Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından malzeme ve lojistik ihtiyaçları temin edilerek yaptırılan maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Akşehir Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Akşehir Gençlik Merkezinde üretildi.Akşehir Belediyesi olarak pandemi halinde olan korona virüse (COVID-19) karşı tedbir ve önleyici eylem planı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Korona virüs tedbir ve önleyici eylem çalışmalarımız kapsamında başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Akşehir Devlet Hastanemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Ağız ve Diş Hastanemiz, Park Hayat Hastanemiz, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze siperlik maske dağıtımımız yapılmıştır.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından malzeme ve lojistik ihtiyaçları karşılanarak Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Akşehir Gençlik Merkezinde üretimleri yaptırılan siperlik maskeler kurumlara dağıtılmaya başlandı.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından malzeme ve lojistik ihtiyaçları temin edilerek yaptırılan maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Akşehir Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Akşehir Gençlik Merkezinde üretildi.
Akşehir Belediyesi olarak pandemi halinde olan korona virüse (COVID-19) karşı tedbir ve önleyici eylem planı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Korona virüs tedbir ve önleyici eylem çalışmalarımız kapsamında başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Akşehir Devlet Hastanemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Ağız ve Diş Hastanemiz, Park Hayat Hastanemiz, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze siperlik maske dağıtımımız yapılmıştır. Talep olması halinde kurumlarımızın ihtiyacı oranında üretim ve dağıtımı devam edecektir. Maskelerin üretimi konusunda bizlere desteğini esirgemeyen başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere Akşehir Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ve Akşehir Gençlik Merkezimize teşekkür ederiz” dedi.

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