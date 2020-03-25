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Akşehir dezenfekte ediliyor

KONYA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını sürdürüyor.Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan okul, kamu kurum ve kuruluşları, camiler, toplu ulaşım araçları ve dolmuş duraklarının yanı sıra vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı cadde ve sokak meydanlarda da dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, günün erken saatlerinde belediye görevlileri tarafından cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.Başkan Akkaya “Bu virüsün ülkemizde ilk görüldüğü haberinden sonra Akşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, devletimizin bu salgınla olan mücadelesine katkı sunmaya gayret ediyoruz.

Akşehir dezenfekte ediliyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını sürdürüyor.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan okul, kamu kurum ve kuruluşları, camiler, toplu ulaşım araçları ve dolmuş duraklarının yanı sıra vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı cadde ve sokak meydanlarda da dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, günün erken saatlerinde belediye görevlileri tarafından cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Başkan Akkaya “Bu virüsün ülkemizde ilk görüldüğü haberinden sonra Akşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, devletimizin bu salgınla olan mücadelesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Akşehir merkezde tüm kamu kurumlarında, toplu ulaşım araçlarında ve duraklarında, mahalle cami ve okulları ile aynı zamanda vatandaşlarımızın yoğun kullandığı parklardaki çocuk oyun grupları, cadde, sokak ve meydanlar da dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürütmekteyiz. Bu virüsle mücadelenin en etkin yolunun evde kalmak olduğunu belirtmek isterim. Kronik rahatsızlığı olanlar ile risk grubunda bulunan vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını öneriyoruz. Çünkü sağlımız her şeyden daha önemlidir. Her hastalık gibi bu virüse karşıda bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler, en etkili korunma yöntemi olacaktır. Bakanlıklarımız tarafından belirtilen kurallara uyduğumuz sürece bu zor günleri hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
İlçede tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile insanların yoğun olarak bulunduğu işyerleri, parklardaki çocuk oyun grupları dezenfekte edildi. Cami ve okulların dezenfekte işlemleri Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılırken Akşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Akşehir dezenfekte ediliyor

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Karatay
Saray Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Helun Eczanesi
Selcuklu
Nurgül Eczanesi
Selcuklu
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