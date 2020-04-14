YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir lalelerle renklendi

Akşehir lalelerle renklendi

KONYA HABERLERİ  | 14.04.2020 18:29 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki parklara, yeşil alanlara, refüj ve kavşaklara ekilen lale ve mevsim çiçekleri şehri renklendirdi.Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kış aylarında şehir geneline ekilen lale, sümbül ve nergis soğanları ile hercai menekşe ve çuha gibi çiçekler bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk açtı.

Akşehir lalelerle renklendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki parklara, yeşil alanlara, refüj ve kavşaklara ekilen lale ve mevsim çiçekleri şehri renklendirdi.
Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kış aylarında şehir geneline ekilen lale, sümbül ve nergis soğanları ile hercai menekşe ve çuha gibi çiçekler bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk açtı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yapılan hizmet ve yatırımların yanı sıra şehrin görsel estetiğine de önem verdiklerini söyledi. Başkan Akkaya, “Sonbahar döneminde dikilen lalelerimiz çok güzel şekilde açtı. Geçtiğimiz yıl diktiğimiz lale soğanlarını zamanında söküp muhafaza ederek bu yıl da kullandık ve bu sayede belediyemize maddi külfet olmadı. Sonbahardan bu yana park, yeşil alan ve orta refüjlerde 350 bin adet lale soğanı, 15 bin adet gül ve 2 bin adet ağaç fidanı dikimi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra çim biçme işleri, gübreleme, sulama çalışmaları da yapılmaktadır. İnşallah bu korona virüs hastalığından kısa sürede kurtularak bu güzelliklerin hep birlikte tadını çıkarmaya devam edebiliriz” diye konuştu.

Akşehir lalelerle renklendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Konya Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:32
Yatsı
20:52

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Firdevs Eczanesi
Selcuklu
Mayıs Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Hande Uyararslan Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Ereğli Belediyesi denetimlerine devam ediyor

Ereğli Belediyesi denetimlerine devam ediyor

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.