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Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

KONYA HABERLERİ  | 30.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıldönümü münasebetiyle Konya’nın Akşehir İlçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.Törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıldönümü münasebetiyle Konya’nın Akşehir İlçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.
Törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından Akşehir Şehitliğine geçildi. Buradaki Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarları ziyaret edildi.

Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

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Akşam
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Yatsı
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Beşyol Eczanesi
Karatay
Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Narçiçeği Eczanesi
Selcuklu
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