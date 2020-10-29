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Akşehir’de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

KONYA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, Akşehir Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı’nın meydandaki halkın bayramını kutlaması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan yaptı. Özkan’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okumasıyla meydandaki tören sona erdi. Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayraklarla donatılmış ve süslenmiş zabıta aracıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel müzikler ve marşlar eşliğinde tur atarak çocukların ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

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