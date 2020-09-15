Akşehir’de Erol Mütercimler için suç duyurusu

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKİMMED) tarafından Erol Mütercimler’in İmam Hatip mezunlarına yönelik söylediği sözlerle ilgili şikayette bulunuldu.

Dernek başkanı İbrahim Öncel, dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayet dilekçesi verdi. Konu ile ilgili adliye önünde bir açıklama yapan İbrahim Öncel, “TV’de yayınlanan programın bir bölümünde Erol Mütercimler tarafından İmam Hatip Okullarından mezun olanlar için çirkin ifadeler kullanılmış, sarf edilen bu sözlerle İmam Hatip Okulları mensuplarına yönelik, genel ahlak ve toplumsal erdemlerden yoksun oldukları ifade edilerek aşağılamıştır. İmam Hatipler bu milletin göz bebeğidir. Bu okullardan yetişen öğrenciler bu güne kadar sadakat ve samimiyetle devletin en üst yetkili mercileri olan cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği, bürokratlık yaparak ülkesine üst düzey görevlerde hizmet etmişlerdir. Ayrıca İmam Hatip Liselerinden mezun olanlar tüm meslek dallarında görevlerini başarılı ve dürüst bir şekilde yürütmektedirler. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler’i kınıyorum. Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabilir. Birisinin yaptığı yanlış nedeniyle bütün bir topluluğu suçlamak, o topluluğa karşı bir linç girişimi ve provokasyondur. Toptan insanları suçlamanın mantıki, vicdani ve de ahlaki bir yanı yoktur. Bu kasıtlı söylenmiş ve bu okullara karşı içindeki kin ve nefretin dillendirilmiş halidir. İmam Hatip Okulları mezunu arkadaşlara sesleniyorum bu çirkin sözlere lütfen sessiz kalmayın, gerekli birimlere bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmayı lütfen ihmal etmeyin” dedi.

