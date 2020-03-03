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Akşehir’de “Karanlıkta Açan Çiçekler” isimli tiyatro sahnelendi

KONYA HABERLERİ  | 03.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde "Karanlıkta Açan Çiçekler" isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.Akşehir Belediyesi, Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKİMMED) ve Türkiye Gençlik Vakfı Akşehir Temsilciliği; Roza Sanat Merkezi tarafından sergilenen “Karanlıkta Açan Çiçekler” isimli tiyatro oyununu Akşehirli seyircilerle buluşturdu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde "Karanlıkta Açan Çiçekler" isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Akşehir Belediyesi, Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKİMMED) ve Türkiye Gençlik Vakfı Akşehir Temsilciliği; Roza Sanat Merkezi tarafından sergilenen “Karanlıkta Açan Çiçekler” isimli tiyatro oyununu Akşehirli seyircilerle buluşturdu. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki oyuna; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan oyunda; akademisyen Ahmet Bey ve ailesi çevresinde gerçekleşen olaylar, doksanlı yıllarda her alanda yaşanan sıkıntılar ele alındı. Bu sıkıntıların arkasından gelen post- modern 28 Şubat darbesinin ülkeye, vatandaşlara özellikle de dindar ve muhafazakar kesime olan etkileri Ahmet Bey ve ailesinin etrafında gelişen olaylar ile anlatıldı.
Hikayesini Muhammed Aslan’ın yazdığı, Bayram Gündoğdu’nun yönettiği oyunda; Bayram Gündoğdu, Büşra Balıkçı, Ömer Efe Çağlayan, Harun Balıkçı Cemal Kırdar, Damla Yılmaz gibi isimler rol aldı.
Akşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun sonunda, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AKİMMED Başkanı İbrahim Öncel ve Türkiye Gençlik Vakfı Akşehir Temsilcisi İsmail Kıyıcı tarafından da oyunculara bir plaket takdim edildi. Etkinlik tiyatro oyuncuları ve protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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