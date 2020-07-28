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Akşehir’de kurban yakalama timi göreve hazır

KONYA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da “Kurban Yakalama Timi” oluşturdu.Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan Kurban yakalama timi, kaçan büyük baş hayvanların yakalanması konusunda hizmet verecek.

Akşehir’de kurban yakalama timi göreve hazır

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da “Kurban Yakalama Timi” oluşturdu.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan Kurban yakalama timi, kaçan büyük baş hayvanların yakalanması konusunda hizmet verecek. Kaçan kurbanlık hayvana yaklaşma, sakinleştirme, yakalama gibi konularda Kurban Bayramı süresince hizmet verecek olan Kurban Yakalama Timine ihtiyaç duyan vatandaşlar, belediyenin 444 9 153 ve 813 52 91 numaralı telefonlarını arayıp bu hizmetten faydalanabilecek.

Akşehir’de kurban yakalama timi göreve hazır

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