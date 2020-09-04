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Akşehir’de maske dağıtımı

KONYA HABERLERİ  | 04.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, maske dağıtılarak korona virüse karşı uyarılar yapıldı.Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile cuma namazı sonrası maske dağıtılarak, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılar yapıldı.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Farkındalık oluşturmak için maske dağıtımı yapıyoruz.

Akşehir’de maske dağıtımı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, maske dağıtılarak korona virüse karşı uyarılar yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile cuma namazı sonrası maske dağıtılarak, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılar yapıldı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Farkındalık oluşturmak için maske dağıtımı yapıyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkileri maalesef ülkemizde de devam ediyor. Bizde bu konuda farkındalık oluşturmak, Sağlık Bakanımıza, doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla maske dağıtarak, vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha dikkat etmeleri için bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bu kurallara dikkat ederek Konya ilindeki hastalık sayısı artışını azaltıp ülkemizden de bu hastalığın en düşük seviyelere inmesini sağlayabiliriz” dedi.

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Konya Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:54
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:41

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Alperen Eczanesi
Karatay
Elif Eczanesi
Karatay
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Eczanesi
Selcuklu
Ümran Eczanesi
Selcuklu
Zeybek Eczanesi
Selcuklu
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