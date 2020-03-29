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Akşehir’de maske ve eldiven dağıtımı

KONYA HABERLERİ  | 29.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında ve Gazi Pazarı alanında Pazar kurulmadan önceki gece tüm Pazar yeri dezenfekteli su ile yıkandı.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında ve Gazi Pazarı alanında Pazar kurulmadan önceki gece tüm Pazar yeri dezenfekteli su ile yıkandı. Ayrıca girişlere Akşehir Belediyesi tarafından el dezenfektanı stantları kurularak pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta görevlileri tarafından her iki pazardaki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yapıldı, dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için tüm belediye imkanları ile seferber olduklarına değinerek “Değerli hemşehrilerimizin sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Her iki pazarımızı da kurulmadan önce dezenfektanlı su ile yıkadık. Pazar yerlerinde ve diğer alışveriş alanlarında sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. Ayrıca tüm kamu kurumlarımızda, camilerimizde, okullarımızda ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız sürüyor. Akşehirimizdeki cadde, sokak ve kaldırımlarda da dezenfekte işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizden ricamız, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmamaya özen gösterelim” dedi.

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Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Berker Eczanesi
Selcuklu
Savran Eczanesi
Selcuklu
Tuncel Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
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