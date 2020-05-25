YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir’de mehterli kutlama

Akşehir’de mehterli kutlama

KONYA HABERLERİ  | 25.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramında evde kalanlar için mehter grubu bazı mahalle ve sokaklarında dolaştırarak mini konser verdi.Akşehir Belediyesi Mehter Grubu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için cadde ve sokaklarda kısa gösteriler yaparak konser verdi.Vatandaşlarda mehter grubuna ilgi gösterip, balkon ve pencerelerinde tempo tutarak izledi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramında evde kalanlar için mehter grubu bazı mahalle ve sokaklarında dolaştırarak mini konser verdi.
Akşehir Belediyesi Mehter Grubu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için cadde ve sokaklarda kısa gösteriler yaparak konser verdi.
Vatandaşlarda mehter grubuna ilgi gösterip, balkon ve pencerelerinde tempo tutarak izledi. Bazı sokaklarda mahalle sakinleri mehter grubuna ve belediye ekiplerine kolonya tutup bayram şekeri de ikram etti.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bayramda evlerinde kalma durumunda olan değerli hemşehrilerimize bir nebze olsun hoş vakit geçirtebilmek ve bayram coşkusunu yaşatabilmek adına mehter grubumuzla cadde ve sokaklarımızda mini gösteriler sunduk. Bu bayramı böyle geçirsekte aldığımız bu tedbirler sayesinde inşallah daha nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte erişerek eski coşku dolu bayramlarımızı yaşamaya devam edeceğiz” dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Konya Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:08
Yatsı
21:43

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Defne Eczanesi
Selcuklu
Doğa Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.