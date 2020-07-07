YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir’de şenlik sergileri açıldı

Akşehir’de şenlik sergileri açıldı

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

61.

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda sergiler açıldı.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen sergilerin açılışına, İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Kanat, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel katıldı.
Ahmet Genç’in Akşehir’den insan manzaraları ve Akşehir fotoğrafları sergisi, Sibel Simen’in yağlı boya resimleri sergisi, Karikatürcüler Derneği’nin hazırlamış olduğu Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi, Ömer Ökesli’nin akrilik boya resim sergisinin açılışlarını yapan protokol üyeleri sergi sahiplerinden çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Sergi sahiplerine protokol üyeleri tarafından şenliğe katkılarından dolayı plaket takdimi yapıldı. Sergiler 9 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Sultandağları zirvesinde lazer gösterisi
61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında akşamları da Akşehir Belediyesi tarafından lazer gösterisi gerçekleştiriliyor. Şenlik boyunca ilçeyi çevreleyen Sultandağları üzerinde sergilenecek gösteri de lazer ışıkları marifetiyle Akşehir Belediyesi logosu, şenlik logosu, Akşehir kirazı logosu, Atatürk portresi, Türk Bayrağı ve hareketli yazılar gibi görseller sunuluyor. Lazer gösterisi izleyenler tarafından beğeni topluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

Konya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:28
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:01

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Beyhekim Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Burak Akbuğa Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.