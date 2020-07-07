Akşehir’de şenlik sergileri açıldı

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda sergiler açıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen sergilerin açılışına, İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Kanat, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel katıldı.

Ahmet Genç’in Akşehir’den insan manzaraları ve Akşehir fotoğrafları sergisi, Sibel Simen’in yağlı boya resimleri sergisi, Karikatürcüler Derneği’nin hazırlamış olduğu Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi, Ömer Ökesli’nin akrilik boya resim sergisinin açılışlarını yapan protokol üyeleri sergi sahiplerinden çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Sergi sahiplerine protokol üyeleri tarafından şenliğe katkılarından dolayı plaket takdimi yapıldı. Sergiler 9 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Sultandağları zirvesinde lazer gösterisi

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında akşamları da Akşehir Belediyesi tarafından lazer gösterisi gerçekleştiriliyor. Şenlik boyunca ilçeyi çevreleyen Sultandağları üzerinde sergilenecek gösteri de lazer ışıkları marifetiyle Akşehir Belediyesi logosu, şenlik logosu, Akşehir kirazı logosu, Atatürk portresi, Türk Bayrağı ve hareketli yazılar gibi görseller sunuluyor. Lazer gösterisi izleyenler tarafından beğeni topluyor.

