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Akşehir’de “Sıfır Atık Projesi” hayata geçiyor

KONYA HABERLERİ  | 26.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ Konya’nın Akşehir ilçesinde hayata geçiyor.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları fazlasıyla yaygınlaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ Konya’nın Akşehir ilçesinde hayata geçiyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları fazlasıyla yaygınlaşmaya başladı. Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesiyle ham madde ve enerji israfın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Akşehir Belediyesi olarak kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak için Mavi Konteyner uygulamasına geçiş yapmaktayız. Öncelikle Kamu Kurumları, okullar ve pilot nokta olarak İstasyon Caddesinde; Mavi Konteynerlere sadece Geri Dönüşebilen Kağıt-Plastik-Cam ve Metal atıklar atılacaktır. Çalışmalarımız, en küçüğü dahi olsa her bir atığın geri dönüşüme kazandırıldığı güne kadar tüm hızıyla devam edecektir. Personellerimiz İstasyon Caddesindeki tüm vatandaşlarımıza Mavi Konteynerlerin kullanım amacının açıklanmasına yönelik el broşürleri dağıtmaktadır. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

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