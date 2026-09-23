Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni açıklandı! Kayıtlara 'kaza' olarak geçti

Hollywood'un sevilen isimlerinden Hayden Panettiere'nin ani ölümüyle ilgili merak edilen soru yanıt buldu. 16 Ağustos'ta ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşamını yitiren 36 yaşındaki oyuncunun toksikoloji raporu tamamlandı. Resmi açıklamaya göre Panettiere'nin ölüm nedeni, fentanil başta olmak üzere birden fazla ilacın toksik etkisi olarak belirlendi.

Greenville County Adli Tıp Kurumu sözcüsü, oyuncunun ölümünün fentanil, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol ve Quetiapine maddelerinin toksik etkisi nedeniyle gerçekleştiğini doğruladı.

Yetkililer, ölüm şeklinin ise "kaza" olarak değerlendirildiğini açıkladı.

RAPORDA YER ALAN MADDELER DİKKAT ÇEKTİ

Toksikoloji raporunda yer alan maddeler arasında güçlü opioid fentanilin yanı sıra anksiyete tedavisinde kullanılan Alprazolam (Xanax), kas gevşetici Methocarbamol, antipsikotik ilaç Quetiapine (Seroquel) ve yasa dışı fentanil üretiminde kullanılan kimyasal öncü madde 4-ANPP bulunduğu açıklandı.



Fentanil, çok düşük miktarlarda bile ölümcül doz aşımına yol açabilen son derece güçlü bir opioid olarak biliniyor.