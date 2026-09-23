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Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolu genç yaşta gelen kahreden bir kayıpla sarsıldı! Adana Demirspor ve son olarak Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki stoper Tolga Kalender'in hayatını kaybettiği açıklandı. Genç oyuncunun vefatı spor camiasını derin bir yasa boğarken, kulüpler peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti
Emre Şen

Türk futbolu, 25 yaşındaki genç savunma oyuncusu Tolga Kalender'den gelen acı haberle sarsıldı. Mersin doğumlu olan ve kariyerinde birçok takımın formasını terleten başarılı stoper, genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Vefat sebebi henüz netlik kazanmayan genç futbolcunun acı haberi, başta formasını giydiği kulüpler olmak üzere tüm spor kamuoyunu derin bir üzüntüye boğdu.

ADANA DEMİRSPOR'DAN DUYGUSAL VEDA

Acı haberi duyuran, genç oyuncunun formasını gururla taşıdığı Adana Demirspor oldu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Adana Demirspor’umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-Lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır." ifadelerine yer verilerek merhuma ve ailesine başsağlığı dilendi.

"ACIMIZ BÜYÜK, KAYBIMIZ TARİFSİZ"

Tolga Kalender'in son durağı olan Bandırmaspor da genç oyuncusunun ani vefatı sonrası büyük bir şok yaşadı. Kulüpten yayımlanan taziye mesajında acılarının tarif edilemez olduğu vurgulanarak, "Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun." sözleriyle genç yıldıza veda edildi.

KARİYERİNE BİRÇOK KULÜP SIĞDIRDI

Stoper mevkiinde görev yapan ve sahadaki hırslı mücadelesiyle bilinen 25 yaşındaki Tolga Kalender, kısa süren profesyonel futbol kariyerine birçok önemli kulüp sığdırmayı başarmıştı. Genç savunmacı, Adana Demirspor ve Bandırmaspor'un yanı sıra; Tuzlaspor, Medipol Başakşehir, Bayrampaşa ve Diyarbekirspor formaları için de ter dökmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bandırmaspor Tolga Kalender
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