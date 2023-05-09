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Akşehir’de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

09.05.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Akşehir’de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi Yeni Mahallede durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, aracı ve şüphelileri detaylı arama için emniyette götürdü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta bulunan Y.Y. ile T.Ç. gözaltına alındı.

Polis ekipleri başka bir araçta uyuşturucu madde kullanıldığı yönündeki ihbarını da değerlendirerek harekete geçti. İstasyon Mahallesinde yakalanan araçta bulunan M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 gram eroin ile enjektör ele geçirildi. Yapılan diğer bir operasyonda ise polis ekipleri, devriye görevleri sırasında kendilerini fark ederek şüpheli hareket eden bir aracı durdurdu. Araçta bulunan A.B.T., H.Y. ve S.Ö. isimli şahısların üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi. Şahısları içinde bulunduğu araçta da yapılan aramada, 39 gram esrar ele geçirildi. 3 ayrı olayda gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılırken ele geçirilen uyuşturucu madde ve haplara el konuldu.


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