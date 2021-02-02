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Akşehir’de zabıtanın denetimleri sürüyor

02.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede hizmet veren marketlere yapılan denetimler devam ediyor.Akşehir halkının daha hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde; işyeri açma, çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kurallarını ve fiyat tarifelerini denetledi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede hizmet veren marketlere yapılan denetimler devam ediyor.
Akşehir halkının daha hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde; işyeri açma, çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kurallarını ve fiyat tarifelerini denetledi. Yapılan denetimlerde satışa hazır ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı denetlenerek, eksiklikler tutanakla kayıt altına alındı.
Vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşları tüketime sunulan gıdalar konusunda da dikkatli olmaları için uyararak, bu ürünlerin özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler. Vatandaşların haksız fiyat artışı yapan firmalar için de ALO 175 hattını arayabilecekleri hatırlatıldı.

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