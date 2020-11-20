Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki’de üreticilere yönelik iyi tarım uygulamaları, organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi düzenledi. İlçede bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, üreticileri bilinçlendirerek tarıma destek olmaya devam ediyor aynı zamanda ilçelerde çiftçi eğitimleri düzenliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, AR-GE ve Projelendirme Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü ile teknik personel ve veteriner hekimlerden oluşan ekip Akseki’de üreticilere eğitim verdi.

Saha çalışması yapıldı

Akseki ilçesi Murtiçi, Güçlüköy, Sinanhoca, Çukurköy, Taşlıca ve Cendeve mahallelerinde muhtarlardan gelen talepleri değerlendiren ekip, çiftçileri organik tarım, toprak analizi ve sulama uygulamaları, konusunda bilgilendirdi. Nar ve incir ağaçlarındaki hastalık ve zararlılarla ilgili saha çalışması yapan ekip aynı zamanda, kooperatifleşmenin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Saha çalışmasında ayrıca üreticinin ve halkın, tıbbi aromatik ve arıcılık, bağcılığın yaygın olarak yapılması nedeniyle üretim ve ürünlerin işlenmesi konusundaki talepleri değerlendirildi.

İç ve dış parazit ilaçlaması yapıldı

Tarımsal üretimin yanı sıra hayvansal üretimi de desteklemek amacıyla çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Akseki’de hayvancılıkla uğraşan 15 çiftçinin 250 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvanlarının genel muayenesi ile iç-dış parazit uygulamasını da yaptı. Ekipler ayrıca hayvan üreticilerine Covit-19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik bilgiler verdi.

