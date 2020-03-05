Akşemsettin Kız İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Akşemsettin Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Okul Müdürü Gönül Nalçakan ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Toraman’a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Şube Müdürü Mehmet Zorlu eşlik etti.

Öğrencilerin derslerine katılan Vali Toraman, öğrencilerle sohbet edip eğitim durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Toraman sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerin istek ve arzularını dinledi, okulun genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

