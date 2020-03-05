YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Akşemsettin Kız İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret

Akşemsettin Kız İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Akşemsettin Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.Okul Müdürü Gönül Nalçakan ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Toraman’a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Şube Müdürü Mehmet Zorlu eşlik etti.Öğrencilerin derslerine katılan Vali Toraman, öğrencilerle sohbet edip eğitim durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Vali Toraman sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerin istek ve arzularını dinledi, okulun genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Akşemsettin Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Okul Müdürü Gönül Nalçakan ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Toraman’a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Şube Müdürü Mehmet Zorlu eşlik etti.
Öğrencilerin derslerine katılan Vali Toraman, öğrencilerle sohbet edip eğitim durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Vali Toraman sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerin istek ve arzularını dinledi, okulun genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
13:17
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.