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Akşemsettin’de yüzme havuzunda sona yaklaşıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Akşemsettin’de yapımı başlatılan yüzme havuzunda sona yaklaşıldı.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil edecek insan odaklı projeleri birbiri ardına uygulamaya koyuyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Akşemsettin’de yapımı başlatılan yüzme havuzunda sona yaklaşıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil edecek insan odaklı projeleri birbiri ardına uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda başlatılan yüzme havuzu projesi, ilçede gençleri, çocukları spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek hedefi ile yapılıyor. Akşemsettin’de başlatılan yüzme havuzu yapım çalışmasında sona yaklaşıldı. Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak. Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak.
Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve sür’atle çalışmalarına devam ediyor.

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