Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i kabul etti

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muhittin B\u00f6cek'i kabul etti.\n\u0130Y\u0130 Parti'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Ak\u015fener'in B\u00f6cek ile makam\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmesi bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!G\u00f6lba\u015f\u0131 Devlet Hastanesi\u2019nde akupunktur tedavisi de ba\u015flad\u0131\u00c7ocuklar bu evde teknoloji \u00fcretiyor
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