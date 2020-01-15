Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in Böcek ile makamındaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

