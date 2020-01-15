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  4. Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i kabul etti

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i kabul etti

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in Böcek ile makamındaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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