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Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi

13.06.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerle akşam yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

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