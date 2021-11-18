Akşener'den kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Akşener, aileye başsağlığı diledi.



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