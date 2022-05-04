YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Aksigorta yat sigortasında kapsam genişletti

Aksigorta yat sigortasında kapsam genişletti

04.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde yüzde 15, tekne bakım giderlerinde yüzde 10, marina ve koylardaki tesislerde yüzde 10 ve tekne malzemelerinde yüzde 10 indirimle müşterilerinin avantajına pek çok yeniliği hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, yat sigortasında yaptığı yeniliklerle sigortalılarına keyifli ve sorunsuz deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Aksigorta açıklamasına göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri memnuniyetini odağına alan şirket, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası’nın kapsamlı güvenceleriyle müşterilerinin yanında.

Şirket, sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda keyifli bir deneyim ve sorunsuz bir yolculuk imkânı sunuyor.

Yat sigortası müşterilerine özel çağrı merkezi hattı tahsis eden Aksigorta, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde yüzde 15, tekne bakım giderlerinde yüzde 10, marina ve koylardaki tesislerde yüzde 10 ve tekne malzemelerinde yüzde 10 indirimle müşterilerinin avantajına olacak pek çok yenilik hayata geçirdi.

Yat Sigortası ile özel amaçla kullanılan yatlarda; kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmetinin yanı sıra, yatın, servis botlarının ya da makine veya teçhizatının çalınması halinde sigorta devreye giriyor.

Aynı zamanda yatın sebep olduğu kazalarda çevredeki tekne ve içerisindeki kişiler, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere verilen zararlara karşı da güvence sağlıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandıDiyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle yarın başlıyorDiyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle yarın başlıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:46
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.