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Aksigorta’nın Dijital Güvenlik Platformu’na Altın Pusula ödülü

01.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta’nın Dijital Güvenlik Platformu’na Altın Pusula ödülü

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile 20. Altın Pusula Ödüllerinde "kurumsal yayınlar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksigorta, hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından her yıl gerçekleşen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen Altın Pusula Ödülleri’nde kurumsal yayınlar kategorisinde ödül aldı.

Dijital Güvenlik Platformu, dijitalleşen dünyada adaptasyon sürecinde oluşabilecek risklere karşı, başta bireyler, aileler ve kurumlar olmak üzere toplumsal risk bilincini yükseltmeyi ve bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Platform, 2020'den bu yana 1 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı.

Hem bireylerin hem de KOBİ’lerin dijital dünyada çok daha güvenle var olabilmelerine destek sunan platform, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) desteği ile hazırlanan videolu içerikler, aileler ve KOBİ’ler için ücretsiz eğitim imkanı sunuyor, konuya ilişkin güncel haberler ve podcastler de kullanıcılar için referans bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

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