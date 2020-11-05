AKS’ın sanal sergisine 10 bini aşkın ziyaret

Antalya Kültür Sanat’ın (AKS) 1 Kasım’da pandemi dolayısıyla sanal olarak ziyarete açtığı ‘Nisyân-Kadim Antalya’nın Güncel Portresi’ sergisi, Sergi ilk 4 günde 10 bini aşkın sanal ziyaretçiyi ağırladı.

Sergiye sanatseverin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Sergimizi sanal ortamda açarak Antalya’da daha önce yapılmamış bir şeyi denedik. Sanal sergimize sadece kentimizden değil Antalya Kültür Sanat’ın dünyanın pek çok noktasındaki takipçilerinin de ilgi göstereceğinden emindik. İlk 4 günde de sergimizi gezen 10 bin 461 kişi ile ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu anladık” dedi.

“AKS’ın kent için önemli bir misyonu var”

Antalya Kültür Sanat’ın 2015 yılından bu yana Antalya için önemli bir misyon üstlendiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, “AKS faaliyete geçtiği günden bu yana şehrin hem kültürel hem de sosyal gelişimine büyük katkı koydu. Antalya’yı Ara Güler, Pablo Picasso, Andy Warhol gibi dünyaca ünlü isimlerin eserleriyle buluşturduk. Kentimizin hafızası Hüseyin Çimrin ve Giray Ercenk gibi önemli isimlerin Antalya kitaplarını yayımladık. Bunların yanında atölye çalışmalarıyla gençlerimiz ve çocuklarımıza sanat sevgisini aşıladık. Yetişkinlere özel sanat eğitimleri düzenledik. Konserler, söyleşiler ve çok sayıda etkinliğe imza attık. Kısacası Antalya’nın kültür ve sanat anlamında çok büyük bir açığını doldurduk” şeklinde konuştu.