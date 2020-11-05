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AKS’ın sanal sergisine 10 bini aşkın ziyaret

ANTALYA HABERLERİ  | 05.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Antalya Kültür Sanat’ın (AKS) 1 Kasım’da pandemi dolayısıyla sanal olarak ziyarete açtığı ‘Nisyân-Kadim Antalya’nın Güncel Portresi’ sergisi, Sergi ilk 4 günde 10 bini aşkın sanal ziyaretçiyi ağırladı.Sergiye sanatseverin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Sergimizi sanal ortamda açarak Antalya’da daha önce yapılmamış bir şeyi denedik.

AKS’ın sanal sergisine 10 bini aşkın ziyaret

Antalya Kültür Sanat’ın (AKS) 1 Kasım’da pandemi dolayısıyla sanal olarak ziyarete açtığı ‘Nisyân-Kadim Antalya’nın Güncel Portresi’ sergisi, Sergi ilk 4 günde 10 bini aşkın sanal ziyaretçiyi ağırladı.

Sergiye sanatseverin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Sergimizi sanal ortamda açarak Antalya’da daha önce yapılmamış bir şeyi denedik. Sanal sergimize sadece kentimizden değil Antalya Kültür Sanat’ın dünyanın pek çok noktasındaki takipçilerinin de ilgi göstereceğinden emindik. İlk 4 günde de sergimizi gezen 10 bin 461 kişi ile ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu anladık” dedi.

“AKS’ın kent için önemli bir misyonu var”
Antalya Kültür Sanat’ın 2015 yılından bu yana Antalya için önemli bir misyon üstlendiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, “AKS faaliyete geçtiği günden bu yana şehrin hem kültürel hem de sosyal gelişimine büyük katkı koydu. Antalya’yı Ara Güler, Pablo Picasso, Andy Warhol gibi dünyaca ünlü isimlerin eserleriyle buluşturduk. Kentimizin hafızası Hüseyin Çimrin ve Giray Ercenk gibi önemli isimlerin Antalya kitaplarını yayımladık. Bunların yanında atölye çalışmalarıyla gençlerimiz ve çocuklarımıza sanat sevgisini aşıladık. Yetişkinlere özel sanat eğitimleri düzenledik. Konserler, söyleşiler ve çok sayıda etkinliğe imza attık. Kısacası Antalya’nın kültür ve sanat anlamında çok büyük bir açığını doldurduk” şeklinde konuştu.

“Pandemiye rağmen etkinlikler durmadı”
Antalya Kültür Sanat’ın bu misyonu COVID19 pandemisine rağmen sürdürdüğünü de ifade eden Başkan Davut Çetin, “Nisan ayından bu zamana kadar online felsefe konuşmaları programları, dijital etkinlikler ve söyleşiler düzenledik. Kasım ayında da bu seriyi Antalya’nın ilk sanal sergisini açarak sürdürdük. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Nisyân-Kadim Antalya’nın Güncel Portresi sergisini gezen tüm sanatseverlere teşekkür eden Başkan Davut Çetin, “Sanal sergimiz 2021 yılı Haziran ayına kadar devam edecek” dedi.

AKS’ın sanal sergisine 10 bini aşkın ziyaret

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Sabah
07:18
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İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Balcı Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
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