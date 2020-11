Aksinne Konutlarında anahtar sevinci

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifinde biten daireler için anahtar sevinci yaşandı. Tamamlanan 144 daire hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edilirken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’ta, yeni ev sahibi ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Anahtar teslim töreninde konuşan Meram Belediye Başkan Yardımcısı ve Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Şenyiğit, her ince detayı düşünerek, üyelerin mutluluk ve sağlık içerisinde bir yaşam sürecekleri sağlam evler inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 20 ay içinde 2 bloğun tamamlandığını ifade eden Şenyiğit, “3 ayrı blokta da çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Ön cephede bulunan 15 dükkanımızı bahar ayına kadar tamamlayacağız” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise konuşmasında, her bir üyenin dişinden tırnağından artırdığı birikimleriyle böyle güzel bir yuvaya sahip olmak için büyük özveri gösterdiğinin farkında olduklarını belirterek, “Bu kooperatife emeği geçen tüm arkadaşlarımız da ortaya büyük bir gayret ve emek koydular. Ben de burayı sizlerin bir emaneti olarak gördüm. Ayda bir ya da iki kez bu ve diğer kooperatifleri ziyaret ederek inşaat sürecini, ilerleyişini, yükselişini ve diğer tüm detayları yakından takip ettim. Tüm bunları belediye adına değil, sizlerin adına gerçekleştirdim. Hemşehrilerimin gözü arkada kalmasın, evlerine bir an önce oturabilsinler diye de takip etmeye devam edeceğim. Çünkü bizim görev, yetki ve ilgi alanımızın dışında da olsa, hemşehrilerimi ve onların mutluluğunu ilgilendiren her şey bizi de yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dairelerin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.